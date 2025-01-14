Эстония может полностью закрыть границу с Россией — ERR

Россия устраивает теракты против Эстонии и стран-союзниц.

В Эстонии представители оппозиционной партии "Отечество" инициировали законопроект, предусматривающий полное закрытие границы с Россией.

Об этом информирует ERR.

Лидер партии Урмас Рейнсалу заявил, что такая инициатива необходима из-за гибридных атак, которые Россия постоянно устраивает против Эстонии и других стран-союзниц.

"И партнерские спецслужбы, и органы безопасности Эстонии неоднократно предупреждали о риске саботажа со стороны российских спецслужб. Пограничная охрана Российской Федерации сделала враждебный шаг, сняв с реки Нарва буи, обозначающие границу", — сказал он.

Он напомнил, что в прошлом году Россия устроила теракт, в результате которого была повреждена подводная инфраструктура в Финском заливе.

Политик заявил, что считает целесообразным перекрыть границу с Россией, учитывая ситуацию с безопасностью.

Напомним, ранее сообщалось, что Финляндия задержала нефтяной танкер "теневого флота" России.

Кроме того, мы ранее информировали, что глава МИД Эстонии ответил Фицо на угрозы прекратить поставки электроэнергии в Украину.

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