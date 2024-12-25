В Балтийском море поврежден электрокабель между двумя странами НАТО

В финской энергетической компании не исключают вероятной диверсии.

В среду, 25 декабря, была прекращена передача электротока по подводному кабелю Estlink 2, соединяющего Финляндию и Эстонию.

Об этом сообщило издание Yle со ссылкой на финского национального оператора электросетей Fingrid.

Глава диспетчерской службы энергетической компании Арто Пахкин не исключает возможности диверсии. Специалисты выясняют причину неисправности.

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"Возможность вандализма исключать нельзя. Однако мы рассматриваем ситуацию в целом и сообщим о причине неисправности, когда она станет известна", — сказал он.

К моменту отключения передача мощности составляла 658 МВт из Финляндии в Эстонию.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в сети Х заверил, что прерывание передачи тока не влияет на электроснабжение граждан страны.

"Даже в Рождество власти находятся в состоянии готовности и разбираются в ситуации", — отметил он.

Напомним, ранее финская государственная компания Cinia, специализирующаяся на строительстве волоконно-оптических сетей, сообщила о повреждении своего подводного кабеля C-Lion1, соединяющего Финляндию и Германию через Балтийское море.

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