Гладить или не гладить постельное белье: разбираемся раз и навсегда

Не все любят гладить постельное белье. Поэтому многих интересует вопрос, действительно ли это нужно делать?

Для чего нужно гладить постель

Важно понять, почему нужно гладить постельное белье. Вот какие плюсы вы получите, если это будете делать:

постель расправляется, на ткани не остаются следы деформации, возникающие в процессе стирки;

утюжка помогает легко и компактно свернуть и сложить постельное белье;

благодаря высокотемпературной обработке белье становится более мягким;

гладить постельное белье нужно еще и потому, что оно дезинфицирует ткань (особенно если сочетать с отпариванием);

на кровати отглаженная постель выгладит гораздо лучше;

при глажке волокна ткани значительно укрепляются, поэтому изделие будет изнашиваться медленнее.

Как видите, плюсов от утюжка очень много.

Почему нельзя гладить постельное белье

Доказательства, почему нельзя гладить постельное белье, можно условно разделить на два вида: минусы для человека и вред для самой ткани.

Если говорить о минусах для человека, занимающегося этим процессом, можно обратить внимание на следующее:

на глажку обычно уходит очень много времени;

глажка — это тяжелая работа, ведь нужно стоять, наклонившись, и держать довольно тяжелый утюг в одной руке;

нужно много места – установить гладильную доску, найти, где ее хранить;

нельзя отвлекаться во время процесса, ведь неотключенный утюг может стать причиной пожара;

при больших объемах глажка может вызвать значительные затраты электричества.

Не стоит забывать, что глажка негативно влияет и на самое постельное белье. А именно:

утюг разглаживает волокна натуральных тканей, поэтому они становятся плотнее, хуже пропускают воздух, белье перестает "дышать", что уменьшает комфорт от сна;

снижается гигроскопичность – когда волокна обрабатывают высокой температурой, они перестают как следует впитывать влагу;

появляется статический заряд — таковая энергия может существенно повредить человеку, от его действия ужаснее засыпается.

Еще один важный нюанс, который связан с минусами глажки постельного белья — эффект сохраняется только до часу ночи использования.

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