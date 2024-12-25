Какими будут атаки России до 31 декабря 2024 года: прогноз эксперта

Массированная утренняя ракетная атака 25 декабря по Украине не является последней в этом году — такое мнение в комментарии для ТСН.ua высказал бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев. И привел аргументы этому.

"Это точно не последняя атака в этом году. Путин не оставляет своих надежд по уничтожению Украины как государства или хотя бы погружения нашей страны в блекаут. Так что мы постоянно должны быть начеку. Конечно, между атаками врагу потребуется определенный промежуток времени", — говорит. Владислав Селезнев.

И добавляет: "Я думаю, что несколько суток для того, чтобы снова подготовить масштабную ракетную атаку. В течение короткого времени они будут способны зарядить ракеты и применить, до 31 декабря такой вариант исключать нельзя. Путин не достиг ключевой цели — третий год полномасштабной войны подходит к концу, Украина не сломалась, враг не достиг большей части своих планов. Поэтому и дальше будет применять силовое давление на Украину".

Киев под прицелом

Как известно, на этот раз путинская армия не направляла ракеты по Киеву.

"Акцент атаки был на нашей энергетике, об этом сказал наш президент. Российские ракеты и дроны направлялись на объекты, которые снабжают Украину электроэнергией, водой и газом. Думаю, что враг учитывает прогноз погоды в Украине, учитывает, что на новогодние праздники будет минусовая температура и это будет дополнительной нагрузкой на энергетику", — говорит Селезнев.

По его словам, путинская армия сейчас использует тактику "мелких порезов".

"Отдельные народные депутаты сказали, что последствия атаки не ужасающие для инфраструктуры. Россияне используют тактику "мелких порезов". Что касается Киева — последняя ракетная атака по столице была направлена на наши объекты оборонной промышленности. Будут ли по Киеву атаки до нового года?" Враг действует рационально для себя. Если у него будет верифицированная разведывательная информация касательно целесообразности ударов именно по Киеву, то он это сделает. Если нет, то по другим», — предполагает эксперт.

По оценкам Селезнева, у путинской армии сейчас может быть в наличии около 1300 ракет: "Но и производство ракет продолжается, есть поставки из Северной Кореи. Поэтому я не стану утверждать, что враг действует на грани своих возможностей".

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Ранее сообщалось о том, что во время массированного обстрела вражеская ракета залетела в Молдову.

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