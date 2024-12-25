Ракетная атака по Украине: Польша подняла авиацию

Польша активизировала военную авиацию в среду, 25 декабря. Самолеты подняли в воздух из-за массированной российской атаки по Украине.

Об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных Сил Польши в X (Twitter).

"Внимание, из-за воздушной атаки Российской Федерации, которая может поражать объекты, расположенные, в частности, на западе Украины, в нашем воздушном пространстве начала действовать военная авиация", — говорится в сообщении.

Как отмечает Оперативное командование, в Польше привели в готовность боевые самолеты, наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки. Силы и средства направлены на обеспечение безопасности прилегающих к Украине территорий.

Напомним, 25 декабря в большинстве областей Украины продолжается воздушная тревога. Россия запустила ракеты по Украине. В Харькове прогремела серия взрывов.

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