Россия снова массированно атакует энергетику Украины — Галущенко

Российские оккупанты продолжают атаковать критическую инфраструктуру Украины. В этот раз под ударом снова оказалась энергетическая система.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Враг снова массированно атакует энергетику. Оператор системы передачи предпринимает необходимые меры ограничения потребления для минимизации негативных последствий для энергосистемы. Как только будет разрешать ситуация с безопасностью, энергетики будут уточнять нанесенные повреждения. Следите за официальными сообщениями. Пока продолжается опасность — будьте в укрытиях!" – написал он.

Напомним, 25 декабря в большинстве областей Украины продолжается воздушная тревога. Россия запустила ракеты по Украине. В Харькове прогремела серия взрывов.

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