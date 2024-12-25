Росія знову масовано атакує енергетику України - Галущенко

Російські окупанти продовжують атакувати критичну інфраструктуру України. Цього разу під ударом знову опинилася енергетична система.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Ворог знову масовано атакує енергетику. Оператор системи передачі вживає необхідні заходи обмеження споживання для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми. Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, енергетики будуть уточнювати завдані пошкодження. Слідкуйте за офіційними повідомленнями.Поки триває небезпека - будьте в укриттях!" - написав він.

Нагадаємо, 25 грудня у більшості областей України триває повітряна тривога. Росія запустила по Україні ракети. У Харкові пролунала серія вибухів.

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