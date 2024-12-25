В Україні масштабна тривога через ракетну небезпеку

Повідомляється про пуски ракет з Чорного моря та території РФ.
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога повʼязана з загрозою пусків ракет "Калібр" та Х101 з бортів стратегічної авіації Ту-95мс.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
"Зафіксовано пуски крилатих ракет типу "Калібр" з Чорного моря!" - йдеться у повідомленні.
Крім того, моніторингові канали повідомляють про пуски ракет Х101 з борів Ту-95мс.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95.
Крім того, ми раніше інформували, що після обстрілу у Херсоні виникли перебої зі світлом та водою.
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