Після обстрілу у Херсоні виникли перебої зі світлом та водою

У двох районах Херсона 24 грудня виникли перебої електро- та водопостачанням через нещодавній обстріл з боку російських війьск.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Мрочко написав у мережі, що після недавнього ворожого обстрілу Корабельного району у Шуменському мікрорайоні виникли перебої з електро- та водопостачанням.

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"Фахівці вивчають обсяги пошкоджень і, як тільки дозволить безпекова ситуація, вони проведуть аварійно-відновлювальні роботи", – зазначив голова МВА.

Він додав, що про заживлення Шуменського району буде повідомлено додатково.

Згодом Мрочко заявив про перебої з електроенергією та водопостачанням також у Дніпровському районі. Можливе повне знеструмлення деяких мікрорайонів.

Аварійні бригади працюють над ліквідацією наслідків ворожих ударів.

Нагадаємо, останнім часом російська армія активізувала обстріли територій Херсонщини. Ворог також намагається прорватися до Херсона та планує будь-яким чином форсувати річку Дніпро.

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