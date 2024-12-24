Путінська армія окупувала три населені пункти у Донецькій області – DeepState

На цей час в окупованій Макарівці немає оточених підрозділів Сил оборони.
Ворог окупував три населені пункти у Донецькій області. Вони зайняли Макарівку, Сухі Яли та Зеленівку.
Про це повідомили аналітики DeepState.
Як зазначається, окупанти просунулися біля Старих Тернів, Новодарівки, Вовкового, Нововасилівки, Новоєлизаветівки, Новооленівки, Українки, Зорі, в Сторожовому та Кураховому.
"Сили Оборони вирвалися з Макарівки, станом на 23 грудня в селі немає оточених підрозділів", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в ОСУВ "Хортиця" спростували інформацію про оточення підрозділів Сил оборони України у Макарівці на Времівському напрямку.
Читайте також: