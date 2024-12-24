Путінська армія окупувала три населені пункти у Донецькій області – DeepState

На цей час в окупованій Макарівці немає оточених підрозділів Сил оборони.

Ворог окупував три населені пункти у Донецькій області. Вони зайняли Макарівку, Сухі Яли та Зеленівку.

Про це повідомили аналітики DeepState.

Як зазначається, окупанти просунулися біля Старих Тернів, Новодарівки, Вовкового, Нововасилівки, Новоєлизаветівки, Новооленівки, Українки, Зорі, в Сторожовому та Кураховому.

"Сили Оборони вирвалися з Макарівки, станом на 23 грудня в селі немає оточених підрозділів", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ОСУВ "Хортиця" спростували інформацію про оточення підрозділів Сил оборони України у Макарівці на Времівському напрямку.

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