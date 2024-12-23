У ЗСУ спростували інформацію про оточення підрозділів у Макарівці

Повідомляється, що хибна інформація з’явилася в результаті аналізу окремими спостерігачами та експертами джерел, дані в яких не відповідають динаміці бойових дій.

В ОСУВ "Хортиця" спростували інформацію про оточення підрозділів Сил оборони України у Макарівці на Времівському напрямку.

Про це йдеться в офіційній заяві.

В ОСУВ "Хортиця" повідомили оперативну інформацію про перебіг бойових дій у зоні відповідальності угруповання.

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"Інформація про оточення підрозділів Сил оборони України в населеному пункті Макарівка на Времівському напрямку, що поширюються медіа, не відповідає дійсності. Неперевірені дані та, як наслідок, хибні висновки про наявність такої ситуації – результат аналізу окремими спостерігачами й незалежними експертами джерел, дані в яких не відповідають динаміці бойових дій", – йдеться в заяві.

В ОСУВ також акцентували, що поширення інформації з неперевірених джерел може поставити під загрозу життя українських військових, ускладнити виконання ними бойових завдань.

Зазначається, що підрозділи Сил оборони України продовжують знищувати сили ворога, щоб сповільнити та припинити його наступальні дії.

У ЗСУ нагадали, що розголошення будь-яких даних про дії українських військ, про переміщення та положення сил, розташування об'єктів та підрозділів є інформацією, що охороняється згідно з чинним законодавством України.

Нагадаємо, раніше аналітики DeepState і лейтенант ЗСУ із позивним "Алекс" заявили, що ЗСУ опинилися у повному оточенні у Макарівці.

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