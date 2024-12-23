Росіяни просуваються далі в Курській області: звіт ISW

Ворог почав використовувати бронетехніку для штурмів на Курщині.

Російські війська нещодавно просунулися до так званого українського виступу в Курській області на тлі боїв у цьому районі 22 грудня.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Опубліковані 21 грудня геолокаційні кадри демонструють, що російська армія нещодавно просунулася на схід від Кругленького.

Російські воєнні блогери стверджували, що армія РФ увійшла та захопила Кругленьке, а також та просунулася на 900 м до центральної Курилівкі. Однак аналітики не знайшли підтвердження цих заяв.

Окупанти продовжували штурмові дії на південний схід від Коренево в районі Новоіванівки і Кругленького, на північ від Суджі в районі Малої Локні, Черкаського Поріччя і Погребків, на північний схід від Суджі біля Мартинівки.

Повідомляється, що безпілотники російської 34-ї ОМСБр завдають ударів по українських цілях біля Малої Локні, а снайпери цієї бригади діють поблизу Погребків.

Командир українського батальйону, який воює в Курській області, заявив, що ворог нещодавно почав використовувати бронетехніку для штурмів. У попередні тижні загарбники штурмували виключно піхотою.

До слова, попереднього тижня президент Росії Володимир Путін заявив про успіхи його армії на фронті в Курській області, однак не зміг назвати точні дати повернення територій регіону.

Читайте також: