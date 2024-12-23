Черговий розстріл українських бійців на Донеччині: стали відомі обставини

Російські командири віддають наказ на розстріл українських військовополонених, аби не зменшувати темпи наступу.

Окупанти на Донеччині стратили чотирьох бійців 110 окремої механізованої бригади ЗСУ, які здалися в полон. Черговий воєнний злочин зафіксовано на Времівському напрямку.

Про це повідомляє "Суспільне Донбас".

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Раніше відео розстрілу українських військовослужбовців зранку 22 грудня опублікували у Telegram батальйону безпілотних систем 110 ОМБр. За словами пресофіцера 110 окремої механізованої бригади імені Марка Безручка Івана Сєкача, окупанти розстріляли 4-х бійців бригади в районі Времівського виступу.

"На їхній позиції було шість людей. Почався артобстріл. З їхньої доповіді знаємо, що двоє військовослужбовців загинули від обстрілу. Четверо опинились в оточенні", — розповів Іван Сєкач.

Про те, що чотирьох військовослужбовців розстріляли, дізнались із перехоплених російських розмов, розповів пресофіцер 110 бригади. Також вдалось знайти відео з дрона, на якому вдалось зафіксувати момент розстрілу полонених бійців.

"Всі офіційно подані як безвісти зниклі, бо доступу до тіл поки немає", — розповів Іван Сєкач.

Прокуратурою Донецької області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, російські окупанти захопивши українських бійців у полон, двох залишили лежати на землі, а ще двох вивели на дорогу. Після цього їх всіх розстріляли з автоматичної зброї.

Нагадаємо, омбудсман Дмитро Лубінець повідомить про факт чергового воєнного злочину ООН та МКЧХ. Він наголошує, що російські воєнні злочинці, які розстрілюють українських військовополонених, мають постати перед міжнародним трибуналом і понести найсуворіше покарання, передбачене законом.

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