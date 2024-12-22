Астрологічний прогноз на 22-23 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: 22-й місячний день, який триватиме майже дві доби – час, коли особливо добре засвоюються нові знання, тому бажано здобувати їх усіма можливими способами.

Символ дня: пергамент.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: червоний.

Щасливі камені дня: синій агат, синій нефрит.

За яку частину тіла відповідає: хребет, крижова кістка.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, можуть бути дуже небезпечними, тому з ними краще не жартувати.

Харчування дня: голодування та дієти протипоказані, але й переїдати не варто.

Стрижка дня: від стрижки – звісно, якщо є така можливість – краще відмовитися.

Магія і містика дня: можна вивчати Біблію та езотеричні праці.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають пророчими та несуть багато корисної інформації – необхідно звернути на них пильну увагу.

Табу дня: не можна розголошувати чужі таємниці й секрети.

Цитата дня: "Життя – найрідкісніше, що є у світі. Більшості людей знайоме лише існування" (Оскар Вайлд).

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