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Астрологический прогноз на 22-23 декабря

Астрологический прогноз на 22-23 декабря

Пергамент - символ дня / Фото: Associated Press

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: 22-й лунный день, который продлится почти двое суток, время, когда особенно хорошо усваиваются новые знания, поэтому желательно приобретать их всеми возможными способами. 

Символ дня: Пергамент. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: красный. 

Счастливые камни дня: голубой агат, голубой нефрит.

За какую часть тела отвечает: позвоночник, крестец, 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут быть очень опасными, поэтому с ними лучше не шутить. 

Питание дня: голодание и диеты противопоказаны, но и переедать не следует. 

Стрижка дня: от стрижки – разумеется, если есть такая возможность – лучше отказаться. 

Магия и мистика дня: можно изучать Библию и эзотерические труды.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и несут массу полезной информации – необходимо обратить на них пристальное внимание. 

Табу дня: нельзя разглашать чужие тайны и секреты.

Цитата дня: «Жизнь – самое редкое, что есть на свете. Большинству людей знаком только существование» (Оскар Уайльд). 

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