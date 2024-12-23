Почему РФ напала на Украину: Путин озвучил новые причины

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что не имел другого выбора, кроме как напасть на Украину. Более того, если бы можно было вернуться назад, он принял бы решение о вторжении раньше февраля 2022 года.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на интервью Путина, опубликованное в РФ в воскресенье, 22 декабря.

Глава Кремля также утверждает, что Украина вместе с Западом "ввели Россию в заблуждение" и нарушили Минские соглашения. Кроме того, западные партнеры готовили Киев к "военным действиям" против РФ в будущем.

Учитывая "угрозу" со стороны Украины и НАТО, Россия должна была подготовиться и "выбрать правильное время" для начала так называемой "СВО", чтобы "не ждать момента, когда уже ничего нельзя будет сделать".

Аналитики ISW обратили внимание, что Путин "забыл" сказать об аннексии Россией Крыма в 2014 году и начале войны в Донецкой и Луганской областях, что вынудило Украину к оборонному ответу и работе над укреплением своей армии.

"Минские договоренности II были чрезвычайно выгодными для России, не налагая никаких обязательств на Москву, участвовавшую в переговорах якобы как нейтральный посредник. Соглашения установили "режим прекращения огня", который российские марионетки постоянно нарушали при поддержке России", — напомнили в ISW.

Напомним, аналитики ISW считают, что Путин продолжает милитаризацию российской молодежи для долгосрочной войны против Украины. Диктатор намерен использовать разные военно-политические организации для поощрения и повышения престижа военной службы в обществе.

Читайте также: