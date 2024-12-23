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ВСУ нанесли врагу существенные потери за сутки: детали от Генштаба

ВСУ нанесли врагу существенные потери за сутки: детали от Генштаба

Потери РФ / Фото: Associated Press

Потери врага в войне против Украины составляют 776 090 бойцов.

Потери российских войск за сутки составляют 1990 убитыми и ранеными. ВСУ также уничтожили немало вражеского оружия и военной техники.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Потери РФ на фронте

Общие боевые потери российской армии на 23 декабря ориентировочно составляют:

  • личный состав – около 776090 (+1990) человек,
  • танки ‒ 9615 (+6),
  • боевые бронированные машины ‒ 19885 (+15),
  • артиллерийские системы – 21313 (+29),
  • РСЗО – 1256 (+0),
  • средства ПВО – 1030 (+0),
  • самолеты – 369 (+0),
  • вертолеты – 329 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 20790 (+55),
  • крылатые ракеты ‒ 2948 (+1),
  • корабли/катера ‒ 28 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильная техника и автоцистерны – 32039 (+67),
  • специальная техника – 3664 (+2).

Напомним, в Курской области в бою за Украину погиб грузинский доброволец Бадри Кварацхелия – командир отряда "Свободная Грузия".

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