Потери врага в войне против Украины составляют 776 090 бойцов.

Потери российских войск за сутки составляют 1990 убитыми и ранеными. ВСУ также уничтожили немало вражеского оружия и военной техники.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Потери РФ на фронте

Общие боевые потери российской армии на 23 декабря ориентировочно составляют:

личный состав – около 776090 (+1990) человек,

танки ‒ 9615 (+6),

боевые бронированные машины ‒ 19885 (+15),

артиллерийские системы – 21313 (+29),

РСЗО – 1256 (+0),

средства ПВО – 1030 (+0),

самолеты – 369 (+0),

вертолеты – 329 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 20790 (+55),

крылатые ракеты ‒ 2948 (+1),

корабли/катера ‒ 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильная техника и автоцистерны – 32039 (+67),

специальная техника – 3664 (+2).

Напомним, в Курской области в бою за Украину погиб грузинский доброволец Бадри Кварацхелия – командир отряда "Свободная Грузия".

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