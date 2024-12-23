ВСУ нанесли врагу существенные потери за сутки: детали от Генштаба

Потери врага в войне против Украины составляют 776 090 бойцов.
Потери российских войск за сутки составляют 1990 убитыми и ранеными. ВСУ также уничтожили немало вражеского оружия и военной техники.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Потери РФ на фронте
Общие боевые потери российской армии на 23 декабря ориентировочно составляют:
- личный состав – около 776090 (+1990) человек,
- танки ‒ 9615 (+6),
- боевые бронированные машины ‒ 19885 (+15),
- артиллерийские системы – 21313 (+29),
- РСЗО – 1256 (+0),
- средства ПВО – 1030 (+0),
- самолеты – 369 (+0),
- вертолеты – 329 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 20790 (+55),
- крылатые ракеты ‒ 2948 (+1),
- корабли/катера ‒ 28 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильная техника и автоцистерны – 32039 (+67),
- специальная техника – 3664 (+2).
Напомним, в Курской области в бою за Украину погиб грузинский доброволец Бадри Кварацхелия – командир отряда "Свободная Грузия".
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