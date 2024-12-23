ЗСУ завдали ворогу суттєвих втрат за добу: деталі від Генштабу

Втрати ворога у війні проти України становлять 776 090 бійців.

Втрати російських військ за добу становлять 1990 убитими і пораненими. ЗСУ також знищили чимало ворожої зброї та військової техніки.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Втрати РФ на фронті

Загальні бойові втрати російської армії на 23 грудня орієнтовно становлять:

особовий склад ‒ близько 776090 (+1990) осіб,

танки ‒ 9615 (+6),

бойові броньовані машини ‒ 19885 (+15),

артилерійські системи – 21313 (+29),

РСЗВ – 1256 (+0),

засоби ППО ‒ 1030 (+0),

літаки – 369 (+0),

гелікоптери – 329 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20790 (+55),

крилаті ракети ‒ 2948 (+1),

кораблі/катери ‒ 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільна техніка та автоцистерни – 32039 (+67),

спеціальна техніка ‒ 3664 (+2).

Нагадаємо, в Курській області в бою за Україну загинув грузинський доброволець Бадрі Кварацхелія – командир загону "Вільна Грузія".

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