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ЗСУ завдали ворогу суттєвих втрат за добу: деталі від Генштабу

ЗСУ завдали ворогу суттєвих втрат за добу: деталі від Генштабу

Втрати РФ / Фото: Associated Press

Втрати ворога у війні проти України становлять 776 090 бійців.

Втрати російських військ за добу становлять 1990 убитими і пораненими. ЗСУ також знищили чимало ворожої зброї та військової техніки.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Втрати РФ на фронті

Загальні бойові втрати російської армії на 23 грудня орієнтовно становлять:

  • особовий склад ‒ близько 776090 (+1990) осіб,
  • танки ‒ 9615 (+6),
  • бойові броньовані машини ‒ 19885 (+15),
  • артилерійські системи – 21313 (+29),
  • РСЗВ – 1256 (+0),
  • засоби ППО ‒ 1030 (+0),
  • літаки – 369 (+0),
  • гелікоптери – 329 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20790 (+55),
  • крилаті ракети ‒ 2948 (+1),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 32039 (+67),
  • спеціальна техніка ‒ 3664 (+2).

Нагадаємо, в Курській області в бою за Україну загинув грузинський доброволець Бадрі Кварацхелія – командир загону "Вільна Грузія".

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