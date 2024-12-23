ЗСУ завдали ворогу суттєвих втрат за добу: деталі від Генштабу

Втрати ворога у війні проти України становлять 776 090 бійців.
Втрати російських військ за добу становлять 1990 убитими і пораненими. ЗСУ також знищили чимало ворожої зброї та військової техніки.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Втрати РФ на фронті
Загальні бойові втрати російської армії на 23 грудня орієнтовно становлять:
- особовий склад ‒ близько 776090 (+1990) осіб,
- танки ‒ 9615 (+6),
- бойові броньовані машини ‒ 19885 (+15),
- артилерійські системи – 21313 (+29),
- РСЗВ – 1256 (+0),
- засоби ППО ‒ 1030 (+0),
- літаки – 369 (+0),
- гелікоптери – 329 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20790 (+55),
- крилаті ракети ‒ 2948 (+1),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільна техніка та автоцистерни – 32039 (+67),
- спеціальна техніка ‒ 3664 (+2).
Нагадаємо, в Курській області в бою за Україну загинув грузинський доброволець Бадрі Кварацхелія – командир загону "Вільна Грузія".
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