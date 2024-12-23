Що подарувати Козорогу на Новий рік

Новорічні свята – це час магії, затишних сімейних вечорів та теплих сюрпризів. Аби не прогадати з подарунком на Новий рік та потішити близьких, друзів та колег – ми радимо дослухатися до зірок.

Для Козорога важливо, щоб подарунок був обраний з душею, а не швидкоруч куплена дрібничка, тому щоденники або даремні сувеніри краще їм не дарувати.

Вибираючи подарунок для Козорога, варто пам'ятати, що це — один з найбільш прагматичних і консервативних знаків.

Козороги у подарунках цінують насамперед практичність, довговічність і якість. Їм не варто дарувати вишукані сувеніри чи надто дорогі предмети декору — вони їх не оцінять. А от від предметів, якими можна із задоволенням користуватися щодня, Козорог буде у захваті.

Парфуми – чудовий новорічний подарунок, особливо якщо ти знаєш смаки Козорога.

Ідеальний аромат для представників цього знаку – ледь відчутний та делікатний. Обирай класичні варіанти з натуральними інгредієнтами, але краще дізнавайся про вподобання знайомої чи знайомого особисто.

Козороги завжди оточують себе красивими речами, тому їм краще дарувати якісні вишукані предмети інтер'єру, брендовий одяг, ювелірні прикраси.

Козороги надають перевагу стриманості у всьому. Якщо ти хочеш потішити близьку людину коштовностями, то обирай те, що ніколи не вийде з моди. Ідеальними варіантами для цього знаку стануть класична обручка, браслет або ланцюжок.

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