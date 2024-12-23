Что подарить Козерогу на Новый год

Новогодние праздники – время магии, уютных семейных вечеров и теплых сюрпризов. Чтобы не прогадать с подарком на Новый год и порадовать близких, друзей и коллег – мы рекомендуем прислушиваться к звездам.

Для Козерога важно, чтобы подарок был выбран с душой, а не быстро купленная безделушка, поэтому дневники или бесполезные сувениры лучше им не дарить.

Выбирая подарок для Козерога, следует помнить, что это один из самых прагматических и консервативных знаков.

Козероги в подарках ценят прежде всего практичность, долговечность и качество. Им не стоит дарить изысканные сувениры или дорогие предметы декора — они их не оценят. А вот от предметов, которыми можно с удовольствием пользоваться каждый день, Козерог будет в восторге.

Духи – отличный новогодний подарок, особенно если ты знаешь вкусы Козерога.

Идеальный аромат для представителей этого знака – едва ощутимый и деликатный. Выбирай классические варианты с натуральными ингредиентами, но лучше узнавай о предпочтениях знакомого или знакомой лично.

Козероги всегда окружают себя красивыми вещами, поэтому лучше дарить им качественные изысканные предметы интерьера, брендовую одежду, ювелирные украшения.

Козероги предпочитают сдержанность во всем. Если ты хочешь порадовать близкого человека драгоценностями, то выбирай то, что никогда не выйдет из моды. Идеальными вариантами для этого знака станут классическое кольцо, браслет или цепочка.

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