Свадебный гороскоп на 2025 год для всех знаков Зодиака

2025 год принесет много сюрпризов, перемен и открытий в сфере любви. Это время ярких чувств, трансформаций, а для некоторых – неожиданных сюрпризов. Восходящий Лунный Узел в знаке Рыбы и Юпитер в Раке будут направлять нас к духовной и эмоциональной близости.

Выбор даты для свадьбы – важный шаг, и астрология, как ориентир, поможет определить благоприятные периоды для этого события. Подумайте, какой сезон вам ближе по духу, но все же учитывайте, что наилучшее время для свадеб и других семейных торжеств начинается после 9 июня и продлится до конца года, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

В 2025 году звезды предлагают несколько гармоничных периодов, которые помогут создать прочный и счастливый союз. Но помните, что общий гороскоп показывает лишь внешний фон и не может заменить индивидуальный подбор дат для конкретной пары (такую работу выполняет астролог).

Основные рекомендации:

Избегайте ретроградных Венеры и Меркурия – эти периоды особенно неблагоприятны для тех, кто вступает в брак первый раз. Энергии ретро планет могут привести к недоразумениям, сомнениям и нестабильности в отношениях.

Венера ретроградна с 3 марта по 14 апреля – в знаках Рыбы и Овен.

Меркурий ретрограден:

с 15 марта по 7 апреля – в Рыбах,

с 18 июля по 11 августа – во Льве,

с 9 по 29 ноября – в знаках Стрельца и Скорпиона.

Для усиления энергии нового начала старайтесь выбирать дни растущая Луна и полнолуние. Избегайте новолуния и убывающей Луны, если хотите стабильности и гармоничного развития в семейных отношениях.

Луна без курса – это астрологический термин, обозначающий период, когда Луна завершает свои аспекты (взаимодействия с другими планетами) в текущем знаке и не образует новых до перехода в следующий знак. Этот период может длиться от нескольких минут до нескольких часов, редко и 1 – 2 суток. В астрологии такие промежутки времени считаются "вакуумными" или "пустыми", и события, начатые в эти периоды, часто не имеют стабильной основы или положительного результата. Луна без курса создаёт ощущение "пробела" или отсутствия энергии для закрепления событий.

В астрологии Луна символизирует эмоции, подсознание, интуицию и внутреннюю связь. Брак, заключённый в этот период, может столкнуться с путаницей в ожиданиях, отсутствием ясности или эмоциональной устойчивости. Считается, что дела, начатые при Луне без курса, имеют тенденцию "зависать", не достигая желаемого результата. Это может проявляться как трудности в реализации совместных планов или ощущение, что союз не приносит полного удовлетворения.

Если вы планируете важное событие, такое как бракосочетание, лучше определиться с подходящими датами, посоветовавшись с астрологом. когда Луна находится в аспектах с гармоничными планетами (например, Венера или Юпитер). Это обеспечит поддержку союзу, гармонию и стабильность. Планируйте торжество, когда Луна находится в благоприятных аспектах и сильных знаках, таких как Телец, Рак или Весы, чтобы усилить гармонию и долгосрочность союза.

Плутон, вошедший в знак Водолея 20 ноября 2024 года, продолжит трансформировать представления о любви, принесет изменения и глубокие инсайты.

Под влиянием важных транзитов, таких как Нептун в Овне, Юпитер в Раке и Уран в Близнецах, давно сформировавшиеся отношения будут развиваться с новой энергией.

Общие тенденции в любви на 2025 год:

Эмоциональная глубина: Юпитер в Раке с 9 июня принесет гармонию в личную жизнь и усилит желание заботиться о близких, создавать уют и строить долгосрочные отношения.

Свобода и новизна: Уран в Близнецах с 7 июля привнесёт динамику, новаторский взгляд на чувства и желание экспериментировать. Транзит пробуждает жажду приключений и новых впечатлений! Ищите партнёра через общие интересы. 2025 год станет годом новых горизонтов в любви. Уран будет способствовать встречам с интересными людьми. Возможны перспективные знакомства через интернет.

Перемены в ценностях: Нептун в Овне с 30 марта пробудит страсть, искренность и стремление к подлинным эмоциям, но потребует честности с самим собой. Под влиянием Нептуна многие начнут переоценивать свои чувства и отношения.

Ретроградная Венера (3 марта – 14 апреля): период переосмысления отношений, возвращения к старым партнёрам или работы над текущими союзами.

В целом начало года благоприятно для официального оформления взаимоотношений. Если не можете ждать до лета, то ориентируйтесь на нижеперечисленные интервалы времени:

с 1 по 15 января. Идеально подходит для чувствительных и творческих союзов, где романтика играет ключевую роль.

с 30 января по 13 февраля. Отличный период для пар, которые хотят лёгкости, дружбы и открытости в браке.

Март категорически не подходит для вступления в брак. Кроме ретро Меркурия и ретро Венеры, с 14 по 29 марта весенний коридор затмений. До 29 марта Лилит – негативная кармическая точка, перемещается по знаку Весы, который отвечает за сферу взаимоотношений и официальные союзы. Соответственно, в данном периоде нет благоприятных дат для свадеб.

С 28 апреля по 13 мая – период растущей Луны, поэтому в данном временном интервале, можно найти подходящие дни для торжества. Благоприятное время для роскошных и запоминающихся свадеб, наполненных яркими эмоциями. А правильно выбранная дата для конкретной пары, добавит страсти и тепла в семейные отношения.

9 июня Юпитер переходит в знак Рака на 12 месяцев, усиливая эмоциональную связь и ориентацию на семью. Это время заботы, поддержки и тепла. Поэтому до конца 2025 года энергетический фон идеален для создания семейных и уютных союзов, где традиции, дети и дом имеют ключевое значение.

Но не планируйте бракосочетание на период осеннего коридора затмений с 17 по 21 сентября.

2025 год потребует от нас больше терпения и внимания к партнёру. Но результаты будут стоить усилий! Год принесёт уроки, но также и награды. Велик шанс встретить родственную душу, если мы будем открыты. Это год работы над отношениями, поиска баланса между обязанностями и романтикой.

Пусть 2025 станет временем любви, гармонии и счастья для каждого представителя всех знаков Зодиака! А ваш выбор даты свадьбы станет символом любви и прочного союза!

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