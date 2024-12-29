Польские пограничники отвергли информацию, распространенную прокремлевскими источниками, о массовом наплыве украинцев через польско-украинскую границу. Сведения о том, что в Польшу каждый день якобы прибывает до 150 тысяч человек, не соответствуют действительности.

Как отметили в Пограничной службе Польши, увеличение движения на границе в декабре сезонное явление, передает PAP.

"Увеличение трафика традиционно, как и каждый год, связано с рождественско-новогодним периодом", — подчеркнул пресс-секретарь Пограничного отряда на реке Буг Дариуш Сеницкий.

Оно касается как въезда, так и выезда, причем большинство граждан Украины, пересекающих границу, уезжают из Польши. Например, 22 декабря границу пересекли почти 89 тысяч человек, из которых 49 тысяч уехали из страны.

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Кроме того, неправительственные организации, занимающиеся помощью беженцам, не фиксировали увеличение количества обращений. Это опровергает заявления о массовой эвакуации матерей с несовершеннолетними сыновьями из-за мобилизации.

Эксперты отмечают, что такие заявления являются частью дезинформационной кампании Кремля. Их целью является разжигание антиукраинских настроений среди польского населения.

Напомним, что некоторые страны Евросоюза, куда после войны бежали украинские беженцы, заинтересованы в том, чтобы они там остались и устроились на работу.