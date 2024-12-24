Блокировка счетов, ограничение выплат: что может заставить украинцев вернуться домой

В 2025 году украинские беженцы столкнутся с новыми трудностями

В настоящее время за границей находится около 7,7 миллиона украинцев, 5,3 из которых находятся в странах Евросоюза, более 4,2 миллиона человек получили статус временной защиты.

Украинцам предоставляют временное убежище в Нидерландах, Швейцарии, Норвегии, Ирландии, Германии и Польше. Однако несколько стран ЕС уже заявили об определенных изменениях с начала 2025 года, которые будут касаться политики в отношении беженцев из Украины.

В настоящее время украинское правительство рассуждает о возвращении и поддержке людей, находящихся за границей.

Подробности – читайте в материале от ТСН.ua.

Страны ЕС обсуждают возвращение украинских мужчин домой

Осенью глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что страны Евросоюза снижают мобилизационный потенциал Украины, выплачивая помощь беженцам. Министр подчеркнул, что государству сейчас, прежде всего, нужна военная техника и сами военные.

В середине сентября издание Berliner Zeitung опубликовало статью о том, как Румыния и Молдова стали новыми центрами побега для мужчин. В публикации говорилось, что украинское правительство ведет переговоры с европейскими партнерами по возвращению беглецов, ведь все более ощутимой становится острая нехватка военных кадров. Однако этот вопрос вызывает множество этических и правовых вопросов в странах ЕС.

Нидерланды также ищут способы возвращения украинских мужчин призывного возраста домой, заявил премьер-министр страны Дик Схооф в ответ на вопросы лидера "Партии Свободы" Герта Уилдерса. Премьер отметил, что речь идет не о силовых методах, а скорее о поощрениях.

Как подчеркнула профильная еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоганссон в комментарии "Радио Свободиа, ЕС не будет применять принудительные меры для возвращения военнообязанных украинцев в Украину, поскольку это противоречит Директиве о временной защите".

Министерство возвращения украинцев

По данным ООН, за границей находятся около 6,7 миллионов украинцев, а с экономическими мигрантами эта цифра достигает 10 миллионов.

В начале декабря советник президента Украины Александр Камышин анонсировал, что в начале 2025 года стартует пилотный проект по возвращению украинцев из-за границы. По его словам, пилотный проект по возвращению украинцев сначала заработает между Украиной и Германией.

Также читайте Украина получила первые деньги от замороженных российских активов: сколько передали

Впоследствии, 23 декабря вице-премьер-министр Алексей Чернышев презентовал рабочую концепцию Министерства национального единства Украины. Как отметил чиновник, министерство будет заниматься несколькими ключевыми направлениями, среди которых взаимодействие с украинской диаспорой, национальное единство и стратегические коммуникации, сотрудничество с международными партнерами, а также политика возвращения земляков.

В частности, в странах с крупнейшими общинами украинцев создадут "Хабы единства" (Unity Hub).

Ранее Чернышев сообщал, что в Украину готовы вернуться 50% мужчин призывного возраста, не дожидаясь окончания войны, если будет решен вопрос с бронированием.

Как сообщил чиновник, большинство "запугано вопросом возможной мобилизации". Поэтому в будущих "Хабах единства" за рубежом должны предоставлять услуги по трудоустройству в Украине и решение вопросов с мобилизацией и военно-учетными документами.

Радикальные методы возвращения украинцев на родину

По сообщению издания El Pais, украинское правительство предлагает странам ЕС снизить или прекратить финансовую помощь беженцам, а также ограничить консульские услуги для мужчин призывного возраста.

"В первую очередь речь идет о прекращении выплат и субсидий. Без дополнительной финансовой помощи люди не смогут себя обеспечить, тогда они вынуждены будут возвращаться домой. Остаются те, кто смог найти хорошую работу и обеспечивать себя и детей", – рассказали источники ТСН.

Однако в Министерстве иностранных дел Украины утверждают, что вместо препятствий будут создавать "позитивную мотивацию" для возвращения украинцев домой.

Спикер МИД Украины Георгий Тихий опроверг утверждения, приведенные в статье El Pais по поводу мер, которые заставляют граждан Украины возвращаться из стран Евросоюза. По его словам, правительство Украины не просит о сокращении помощи, а мужчины призывного возраста имеют доступ к консульским услугам.

Германия сменяет риторику

Все больше беженцев из Украины хочет остаться в Германии навсегда. Согласно опросу, на сегодняшний день таких 65%. Однако, в 2025 году, украинцы, которые хотят остаться в стране на постоянной основе, могут столкнуться с трудностями из-за экономических проблем, выборов и событий в Сирии.

Также читайте В СНБО отреагировали на дерзкое заявление профессора Василенко в отношении украинских женщин

Изменения на рынке труда: снижение спроса на рабочие места и уменьшение готовности компаний, к примеру, таких как "Bosch", "Ford", Volkswagen" нанимать новых сотрудников может привести к тому, что украинские беженцы, особенно те, у кого нет достаточно высокой квалификации или не владеющий немецким языком, столкнутся с трудностями в трудоустройстве.

Экономический пессимизм среди местного населения и досрочные парламентские выборы – одни из ключевых факторов изменения риторики ФРГ в отношении беженцев из Украины. Следует отметить, что некоторые политические партии выступают против оказания украинским беженцам приоритетной помощи, такой как Bürgergeld. Это может означать, что неработающие украинцы будут лишены этой финансовой поддержки и будут получать помощь по другим, менее выгодным программам.

Дискуссия о возможности возвращения сирийских беженцев на родину после падения режима Башара Асада еще один важный фактор. Этот прецедент может повлиять на украинских беженцев, особенно при достижении мира в Украине.

Ранее глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявлял, что необходимо пересмотреть "социальную помощь", получаемую украинскими беженцами в Германии. По его мнению, украинцы должны получать более скромную поддержку, подобную той, которая предоставляется обычным искателям убежища.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что украинских беженцев нужно убеждать искать работу или помочь им вернуться обратно в Украину.

"Слишком многие из них находятся здесь, так сказать, уже очень долго, и им следует начать работать уже сейчас", – сказал Шольц.

Блокировка банковских счетов в Польше

Польша усиливает контроль за финансовыми операциями иностранцев, в частности украинцев, ведущих бизнес или осуществляющих переводы. Начиная с 2025 года подозрительные транзакции могут привести к блокированию счетов. Цель таких мер – борьба с мошенничеством и теневой экономикой, что наносит ущерб бюджету.

По сообщению Информационного портала Польши, особое внимание будут уделять отраслям, наиболее подверженным налоговым нарушениям: строительные услуги, нематериальные услуги, ИТ-сектор.

Также читайте МАГАТЭ зафиксировало последствия атаки на инфраструктуру украинских АЭС

Украинцы, занимающиеся бизнесом или осуществляющие значительные денежные переводы в Польше, особенно в указанных сферах, имеют риск попасть под внимание налоговых органов.

Страны ЕС изменяют правила убежища украинцев

В Словакии приняли поправки к иммиграционным законам, которые уменьшают государственную поддержку для украинских беженцев с 1 марта 2025 года.

Как сообщило издание Slovak Spectato, изменения в законодательстве ограничивают срок пребывания в пунктах временного размещения беженцев до 60 дней (вместо нынешних 120 дней). Кроме того, помощь на проживание будет предоставляться только в течение первых 60 дней после приезда.

Заместитель министра внутренних дел Петер Крауспе объяснил нововведение тем, что большинство украинских беженцев находят работу и жилье в течение двух месяцев после прибытия, а эти изменения позволят сэкономить до 2 млн. евро.

Швейцария также ограничивает убежище для украинцев. Издание Swissinfo сообщает, что палата представителей страны частично поддержала инициативу Сената, согласно которой "статус S" на проживание будет предоставляться только гражданам Украины, которые прибыли с территорий, находящихся под контролем России.

Те же, кто сбежал из тыловых регионов, не будут иметь права на этот статус. В частности, поправка касается только украинцев, не распространяясь на других соискателей убежища.

Кроме того, правительство Ирландии разрабатывает предложения, чтобы новоприбывшим беженцам из Украины не предоставлять бесплатное жилье. Новое правило начнет действовать с марта 2025 года. Таким образом, чиновники хотят стимулировать украинских беженцев самостоятельно арендовать себе жилье.

Ранее власти департамента Мерт и Мозель на востоке Франции приказали украинским беженцам покинуть предоставленное государственное жилье. Такое решение было принято из-за сокращения бюджетных расходов на содержание беженцев и с целью содействия их интеграции во французское сообщество.

Владение автомобилем как причина для лишения поддержки

С начала 2025 года в Австрии могут вступить новые правила базовой помощи для украинских беженцев. Одним из ключевых положений является то, что владение автомобилем может стать основанием для отказа в получении этого пособия.

Такое решение было принято исходя из того, что если человек может позволить себе содержание транспортного средства, включая оплату страховки и горючего, он не нуждается в государственной помощи.

Напомним, еврокомиссар ответил, есть ли разница между беженцами из западных и восточных регионов Украины.

Читайте также: