Швейцария ограничивает убежище для украинцев: чего ждать беженцам

Страна начала дифференцировать беженцев в зависимости от региона их проживания в Украине.

Швейцария решила изменить подход к предоставлению убежища украинцам.

Об этом сообщило Swissinfo.

Палата представителей страны частично поддержала инициативу Сената, согласно которой "статус S" на проживание будет предоставляться только тем гражданам Украины, прибывшим с территорий, находящихся под контролем России.

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Те же, кто сбежал из тыловых регионов, не будут иметь права на этот статус. Поправка была одобрена 96 голосами против 87.

"Защита должна предоставляться только тем, кто живет на спорных территориях Украины или на территориях, полностью или частично оккупированных Россией. Тем, кто жил на территории под контролем Украины, где нет боевых действий, больше не следует предоставлять статус S", — говорится в сообщении .

По информации издания, поправка касается только украинцев, не распространяясь на других соискателей убежища.

Напомним, Шольц заявил, что безработные украинские беженцы в Германии должны активнее начинать работать или возвращаться на родину.

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