Не Польша: где находится самое большое количество беженцев из Украины

Польша и Германия стали основными странами, где беженцы ищут безопасность и поддержку в Европе.

Германия занимает первое место среди стран, куда прибыли украинцы во время войны. К примеру, за сентябрь 2024 года в Германию приехали около 7005 человек.

Об этом сообщает "in Poland".

За тот же месяц в Польшу выехали 4645 человек. Хотя Польша традиционно была лидером по количеству украинцев, в настоящее время Германия наблюдает значительное увеличение миграционных потоков.

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По информации Евростата, в 2023 году Германия приняла более 335,000 украинцев из-за программы временной защиты.

Этот рост можно объяснить не только географической близостью, но и активной и эффективной политикой Германии по приему и интеграции беженцев.

Напомним, лидер ХДС Фридрих Мерц поддержал идею поставки Украине ракет Taurus при условии, что они будут модифицированы во избежание ударов по территории России.

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