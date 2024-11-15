Не Польща: де перебуває найбільша кількість біженців з України

Польща та Німеччина стали основними країнами, де біженці шукають безпеки та підтримки в Європі.

Німеччина посідає перше місце серед країн, куди прибули українці під час війни. Наприклад, за вересень 2024 року до Німеччини приїхали близько 7005 осіб.

Про це повідомляє "in Poland".

За той же місяць до Польщі виїхали 4645 осіб. Хоча Польща традиційно була лідером за кількістю українців, наразі Німеччина спостерігає значне збільшення міграційних потоків.

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За інформацією Євростату, в 2023 Німеччина прийняла понад 335,000 українців через програму тимчасового захисту.

Це зростання можна пояснити не лише географічною близькістю, але й активною та ефективною політикою Німеччини щодо прийому та інтеграції біженців.

Нагадаємо, лідер ХДС Фрідріх Мерц підтримав ідею постачання Україні ракет Taurus за умови, що вони будуть модифіковані, щоб уникнути ударів по території Росії.

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