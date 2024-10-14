Німеччина підтримує постачання ракет Taurus Україні, але є умова

Лідер ХДС Фрідріх Мерц підтримав ідею постачання Україні ракет Taurus за умови, що вони будуть модифіковані, щоб уникнути ударів по території Росії.

Про це інформує Handelsblatt.

"Я б не зробив цього просто так. Я б сказав: якщо бомбардування не припиняться, то першим кроком має бути зняти обмеження на дальність. А другим кроком для нас буде доставка Taurus", - сказав він.

Мерц зазначив, що майбутні рішення Путіна залежать від того, як далеко він готовий зайти у цій війні. Він також критикував уряд Шольца за відсутність чіткої стратегії щодо України, звинувачуючи їх у надмірній відкритості та публічних суперечках щодо наступних кроків у війні.

Він наголосив на необхідності європейського рішення щодо постачання ракет Taurus, щоб зменшити залежність від США. Він вважає, що Європі потрібно готуватися до можливої перемоги Трампа на виборах і брати лідерську роль у допомозі Україні. Також Мерц закликав значно збільшити військові витрати Німеччини до 3% ВВП, замість нинішніх 2%, щоб бути готовими до нових викликів в обороні.

Політик вважає, що швидке озброєння Росії може призвести до нападу на територію НАТО протягом наступних 5-8 років. Він підкреслив, що Захід помилявся, думаючи, що Путін не нападе на Україну. Тому, за його словами, потрібно уникнути повторення цієї помилки, оскільки ціна за новий прорахунок буде значно вищою.

Нагадаємо, Німеччина, друга після США країна за обсягом військової допомоги Україні, планує зменшити її вдвічі у 2025 році. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина не планує постачати Україні ракети Taurus великої дальності, попри заклики від Києва.

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