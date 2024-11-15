Захід починає говорити з Путіним про мир: де в цих розмовах місце України

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що має намір закінчити війну в Україні, проте не зазначив на яких умовах.

Під час свого виступу у Флориді, Трамп зазначив, що його адміністрація зосередиться на російсько-українській війні. Політик зауважив, що в Україні гинуть і солдати, і цивільні люди в українських містах, та пообіцяв, що "розбереться з цим"

Кандидат на посаду держсекретаря США сенатор від штату Флорида Марко Рубіо також заявляв, що мир у Європі є "ключовим питанням для американців".

Подробиці читайте у матеріалі від ТСН.ua.

Європа перехоплює ініціативу в переговорному процесі

Поки Трамп лише формує свою майбутню владну команду і робить заяви, канцлер Німеччини Олаф Шольц вже поговорив телефоном з президентом Росії Володимиром Путіним. Це перша розмова німецького канцлера з очільником Кремля після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Остання була у грудні 2022 року, коли Шольц закликав Путіна до виведення військ з України.

Під час сьогоднішньої розмови з Путіним, як повідомляє уряд ФРН, Шольц вчергове засудив загарбницьку війну Росії проти України, та закликав російського диктатора вивести свої війська з території України.

Він також закликав Росію проявити готовність до переговорів з Україною задля досягнення справедливого і тривалого миру. Канцлер ФНР підкреслив, що Німеччина беззаперечно підтримуватиме Україну в боротьбі з російською агресією.

"Канцлер перед цим поговорив з президентом України Володимиром Зеленським телефоном і зробить це після розмови з президентом Росії", – додали в уряді ФРН.

Водночас після спілкування із Володимиром Путіним, Олаф Шольц зателефонував не Зеленському, а прем'єр-міністру Польщі Дональду Туску та повідомив йому деталі розмови.

"Мені щойно подзвонив канцлер Шольц, який розповів про свою розмову з Володимиром Путіним”, – розповів Туск у своїй соцмережі Х.

“Мені було приємно дізнатися, що канцлер не лише чітко засудив російську агресію, а й повторив позицію Польщі: нічого про Україну без України", – наголосив польський прем’єр.

«Скринька Пандори»

Проте схоже, президент України не в захваті від такої комунікації європейських лідерів з кремлівським диктатором. Як повідомляє Reuters, Володимир Зеленський намагався зупинити Олафа Шольца від дзвінка Путіну, попереджаючи, що це зменшить ізоляцію російського лідера та продовжить війну. Також йшлося про те, що ця розмова дозволить очільнику Кремля змінити обстановку і продовжити війну.

Сам же Зеленський після розмови лідерів Німеччини та Росії заявив, що ця розмова може відкрити “скриньку Пандори” багатослівних переговорів, які нічим не завершаться.

“Дзвінок Олафа [Шольца], на мою думку, – це скринька Пандори. Тепер можуть бути інші розмови, інші дзвінки. Просто багато слів”, – наголосив президент України у своєму вечірньому зверненні в п’ятницю, 15 листопада.

За словами українського президента, це саме те, що Путін давно хоче.

“Йому [Путіну] вкрай важливо послабити його ізоляцію, ізоляцію Росії і вести звичайні перемовини, які не будуть нічим завершуватись. Так, як він десятиліттями робив. Це давало можливість Росії нічого не змінювати у своїй політиці, нічого не робити по суті і якраз це і призвело до цієї війни”, – зазначив Зеленський.

Український лідер запевнив, що в Києві добре розуміють ці виклики і знають, як діяти. “Хочемо попередити: “Мінська-3” не буде – нам потрібен реальний мир”, – підсумував він.

Кремль заявляє про “нові територіальні реалії”

Як повідомили пропагандисти російського агентства ТАСС, під час розмови з Шольцом, яка відбулася за ініціативи німецької сторони, очільник Кремля заявив про “зусилля РФ щодо деескалації та пошуку мирних розв'язок кризи в Україні”.

Російський диктатор запевнив Шольца, що Москва відкрита до відновлення переговорів щодо України, звинувативши Київ у тому, що вони були перервані.

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Путін вчергове наголосив, що можливі “домовленості щодо України” мають базуватися на “нових територіальних реаліях” і повинні “усунути першопричини конфлікту”. Таким чином господар Кремля наполягає на збереженні контролю РФ за окупованими українськими територіями та відмові України від вступу до НАТО.

Європа занепокоєна через Трампа

Польський президент Анджей Дуда на пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте заявив, що Дональд Трамп дозволить Росії знищити Україну.

За його словами, Трамп має поважати хоча б ті гроші, які американці надали Україні. Він зауважив, що від початку великої війни Вашингтон виділив "гігантські кошти, бойову техніку та фінансову допомогу". Саме тому обов'язок Трампа – зробити так, аби ці гроші поважати.

Також Дуда розповів, що час майбутньої зустрічі з Трампом він обов'язково обговорить російсько-українську війну.

"Я буду представляти, звісно, ​​не тільки в контексті самої ситуації в Україні, а й ситуації в нашій частині Європи, наш погляд, наших сусідів, те, що у нас відбувається взагалі, а також у цьому контексті американських інтересів", – додав Дуда.

Лідери Європи звертаються до адміністрації Байдена з останнім закликом посилити американську підтримку України та накласти додаткові санкції на ключові російські потоки доходів до завершення президентського терміну 20 січня. У Європі остерігаються, що після того, як президентське крісло займе Трамп, він може прагнути швидкої угоди між Києвом і Москвою, яка буде невигідною для України та, можливо, закріпить здобутки, отримані Росією після її вторгнення 2022 року.

Виходячи з цього європейські лідери наполягають на дозволі Україні використовувати західну зброю, включно з британськими Storm Shadow та французькими SCALP, для ударів по військових об'єктах у Росії. На їхню думку, це значно покращить здатність України захищатися від атак на критичну інфраструктуру. Однак Байден і Шольц виступають проти таких ударів через ризик ескалації.

"Коли ми спілкуємося з американськими партнерами, я сподіваюся, що ми продовжимо підтримку українців, зокрема щодо ударів вглиб територій за допомогою законної оборони", – заявив міністр з європейських справ Франції Бенджамін Хаддад.

Євросоюз готується до можливого підривного президентства Трампа і прагне прискорити переговори з Британією щодо нового оборонного пакту. Хоча ЄС є найбільшим донором України (118 мільярдів євро з початку війни), Київ залежить від США у питаннях F-16 та ракет ATACMS.

"Ми збираємося зробити все можливе, щоб підтримати Україну до приходу нової команди", – сказав начальник відділу закупівель армії США Дуглас Буш.

Слід зазначити, що хоча США зобов'язалися використати всі наявні кошти для України до інавгурації Трампа, поставка деяких видів зброї може розтягнутися на період після закінчення каденції Байдена.

Трамп: загроза чи порятунок

Водночас у деяких європейських країнах і навіть у Києві вважають, що перемога Дональда Трампа на виборах президента США може стати кращим варіантом для України, ніж прихід до Білого дому демократки Камали Гарріс. Про це пише у п’ятницю, 15 листопада, видання Politico з посиланням на анонімного республіканського зовнішньополітичного експерта, знайомого з президентом Зеленським та його оточенням.

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“Зараз Трамп може клацнути пальцями і республіканці в Палаті проголосують за більшу безпекову допомогу Україні”, – каже співрозмовник видання.

Крім того, Трамп хоч і заявив, що прагне, щоб війна закінчилася, але на даному етапі не збирається позбавляти Україну постачання зброї, оскільки має в цьому певний особистий інтерес.

Зі свого боку Володимир Зеленський заявляє, що між ним та новобраним президентом США Дональдом Трампом склалася конструктивна взаємодія. Зокрема, українська сторона мала можливість викласти аргументи щодо свого бачення досягнення миру

Глава держави підкреслив, що не чув від Трампа заперечень позиції України. На запитання журналіста про те, чи змушують Україну брати участь у перемовинах із країною-агресором, Зеленський зауважив, що Україна є незалежною країною, яку не можна примушувати до будь-чого.

"Ми – незалежна країна. І ми під час цієї війни – і наш народ, і я особисто в перемовинах зі США, і з Трампом, і з Байденом, і з європейськими лідерами – довели, що з нами риторика "сідай і слухай" не працює", – зауважив очільник держави.

Трамп невдовзі номінує на посаду держсекретаря сенатора від штату Флорида Марко Рубіо.

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок прокоментувала вибір новообраного президента США Дональда Трампа, який планує призначити держсекретарем Марко Рубіо.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, що Пекін вперше відправив Росії летальну зброю для використання у війні проти України. Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель тепер закликає запровадити санкції проти Китаю.

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