Стівен Кінг оголосив, що покидає соцмережу Х Ілона Маска: яка причина

Стівен Кінг заявив, що покидає соцмережу Х Ілона Маска. Тепер він частіше з'являтиметься з дописами в Threads від Meta.
Всесвітньо відомий американський письменник Стівен Кінг оголосив про рішення залишити соціальну мережу Х (колишній Twitter) через її "токсичну атмосферу".
Про це Стівен Кінг повідомив на своїй сторінці в Х.
"Покидаю Twitter. Намагався залишитися, але атмосфера стала занадто токсичною", - написав Кінг у своєму дописі.
I'm leaving Twitter. Tried to stay, but the atmosphere has just become too toxic. Follow me on Threads, if you like.— Stephen King (@StephenKing) November 14, 2024
Тепер письменник планує вести акаунт в Threads від Meta.
Зазначимо, що раніше "король жахів" неодноразово критикував політику Ілона Маска щодо колишнього Twitter після придбання платформи мільярдером.
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