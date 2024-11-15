Стівен Кінг оголосив, що покидає соцмережу Х Ілона Маска: яка причина

Стівен Кінг заявив, що покидає соцмережу Х Ілона Маска. Тепер він частіше з'являтиметься з дописами в Threads від Meta.

Всесвітньо відомий американський письменник Стівен Кінг оголосив про рішення залишити соціальну мережу Х (колишній Twitter) через її "токсичну атмосферу".

Про це Стівен Кінг повідомив на своїй сторінці в Х.

"Покидаю Twitter. Намагався залишитися, але атмосфера стала занадто токсичною", - написав Кінг у своєму дописі.

I'm leaving Twitter. Tried to stay, but the atmosphere has just become too toxic. Follow me on Threads, if you like. — Stephen King (@StephenKing) November 14, 2024

Тепер письменник планує вести акаунт в Threads від Meta.

Зазначимо, що раніше "король жахів" неодноразово критикував політику Ілона Маска щодо колишнього Twitter після придбання платформи мільярдером.

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