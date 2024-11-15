Зеленський намагався відмовити Шольца від дзвінка Путіну — Reuters

Президент Зеленський намагався зупинити Олафа Шольца від дзвінка російському диктатору Путіну.
Президент України Володимир Зеленський намагався відрадити канцлера Німеччини Олафа Шольца від телефонної розмови з Путіним, попереджаючи, що це зменшить ізоляцію російського лідера та продовжить війну.
Про це пише Reuters після розмови Шольца з Путтіним, яка сталася 15 листопада.
Джерело Reuters у Києві повідомило, що Шольц, близький союзник України під час війни з Росією, заздалегідь повідомив Зеленського про свої плани поговорити з російським лідером.
"Канцлер сказав нашому президенту, що планує поговорити з Путіним. Президент сказав, що це лише допоможе Путіну, зменшивши його ізоляцію. Путін не хоче справжнього миру, він хоче перерви", - сказало джерело.
"Розмова з ним дозволить Путіну змінити обстановку і продовжити війну. Це не принесе миру, тому що Путін просто повторюватиме брехню, яку він говорив роками, створюючи враження, що він більше не ізольований", - сказало джерело.
Нагадаємо, у п'ятницю, 15 листопада, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц поговорив по телефону з російським диктатором Володимиром Путіним. Інформацію про це підтвердив речник федерального уряду Штеффен Хебештрайт.
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