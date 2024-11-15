Грузія – Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

У суботу, 16 листопада, збірна України зіграє проти команди Грузії в матчі 5-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у грузинському Батумі на стадіоні "Батумі-Арена". Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Збірна України уже провела чотири матчі в Лізі націй-2024/25. Команда Сергія Реброва програла Албанії (1:2), поступилася Чехії (2:3), обіграла Грузію (1:0) та зіграла внічию проти Чехії (1:1).

За два тури до фінішу збірна України з 4 очками посідає останнє місце у групі B1. Лідирує з 7 балами Чехія. На другій та третій позиціях відповідно розташувалися Грузія та Албанія, які мають у своєму активі по 6 пунктів.

Перед заключними поєдинками групового етапу Ліги націй проти Грузії (16 листопада) та Албанії (19 листопада) збірна України зберігає шанси на підвищення у класі.

Турнірна таблиця у групі збірної України в Лізі націй / Фото: flashscore.ua

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу Грузія – Україна.