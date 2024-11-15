Грузия – Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций

В субботу, 16 ноября, сборная Украины сыграет против команды Грузии в матче 5-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25.

Поединок состоится в грузинском Батуми на стадионе "Батуми-Арена". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Сборная Украины уже провела четыре матча в Лиге наций-2024/25. Команда Сергея Реброва проиграла Албании (1:2), уступила Чехии (2:3), обыграла Грузию (1:0) и сыграла вничью против Чехии (1:1).

За два тура до финиша сборная Украины с 4 очками занимает последнее место в группе B1. Лидирует с 7 баллами Чехия. На второй и третьей позициях соответственно расположились Грузия и Албания, которые имеют в своем активе по 6 пунктов.

Перед заключительными поединками группового этапа Лиги наций против Грузии (16 ноября) и Албании (19 ноября) сборная Украины сохраняет шансы на повышение в классе.

Турнирная таблица в группе сборной Украины в Лиге наций / Фото: flashscore.ua

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча Грузия – Украина.