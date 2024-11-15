У Німеччині підтвердили розмову Шольца з Путіним: з'явились подробиці

Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Це підтвердили в уряді ФРН.

У п'ятницю, 15 листопада, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц поговорив телефоном з президентом Росії Володимиром Путіним.

Інформацію про це підтвердив речник федерального уряду Штеффен Хебештрайт.

Зазначається, що під час розмови канцлер "засудив загарбницьку війну Росії проти України та закликав президента Путіна припинити її та вивести війська".

Крім того, Шольц закликав Росію проявити готовність до переговорів з Україною з метою досягнення справедливого і тривалого миру та наголосив на непохитній рішучості Німеччини підтримувати Україну в її боротьбі з російською агресією стільки, скільки буде потрібно.

"Канцлер перед цим поговорив з президентом України Володимиром Зеленським телефоном і зробить це після розмови з президентом Росії", — додали в уряді ФРН.

Нагадаємо, що раніше видання Bloomberg повідомило про плани телефонної розмови Шольца з Путіним з ініціативи німецького канцлера.

Це перша розмова політиків за останні майже два роки. До цього канцлер ФРН та президент Росії спілкувалися у грудні 2022 року. Тоді Шольц закликав Путіна до виведення військ з України.

Читайте також: