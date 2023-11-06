Що не потрібно додавати в котлети: відповідь здивує навіть досвідчених кулінарів

Під час приготування фаршу для котлет більшість додає у перемелене м'ясо ціле яйце. Але, виявляється, робити так не варто.

Дехто вважає, що жовток та білок в котлетах — обов'язкові. Мовляв, без них фарш буде розвалюватися під час смаження на сковорідці, а самі котлети погано триматимуть форму.

Насправді ж, професіонали стверджують, що білка взагалі не повинно бути у фарші для котлет. Ціле яйце зробить страву надто жорсткою та сухою. Це можна пояснити тим, що і в м'ясі, і в яйцях велика кількість білків, які під час смаження поглинають вологу та згортаються.

Саме тому у фарш краще додавати лише жовток. Так котлети вийдуть соковитими, м'якими, але і не втратять форми під час смаження.

Що не потрібно додавати в котлети, якщо ви хочете отримати соковиту страву

Яку частину яйця краще додавати в фарш для котлет / Фото: Pexels

Аналогічно, досвідчені кухарі рекомендують замочувати білий хліб для фаршу не у молоці, а у звичайній воді. І знову ж таки вся справа в великій кількості білка, який лише шкодить страві.

Не варто думати, що хліб у м'ясний фарш додають лише для економії вартісного продукту. Насправді, він дуже важливий компонент. Адже саме завдяки хлібові котлети виходять соковитими, м'якими і ніжними. При цьому на 1 кг м'яса потрібно взяти не менше 250 г білого хліба, який замочують у воді.

Зверніть увагу, якщо ви готуєте котлети з яловичини або свинини без додавання курячого, індичого фаршу, потрібно додавати і білок, і жовток. Інакше котлети втратять весь сік під час приготування.

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