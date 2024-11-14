Reuters: Трамп готує масові чистки у Пентагоні

Насамперед йдеться про тих військових, яких вважають повʼязаними з Марком Міллі, який раніше назива Трампа "фашистом".

Команда обраного президента США Дональда Трампа планує кадрові зміни у Пентагоні.

Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела.

Незрозуміло, чи підтримає цей план сам Трамп, хоча в минулому він активно виступав проти лідерів Пентагону, які його критикували. Під час кампанії Трамп також говорив про звільнення тих, хто відповідальний за виведення військ з Афганістану в 2021 році.

За словами двох джерел, члени перехідної команди Трампа складають список військових офіцерів, яких потрібно звільнити. Насамперед йдеться про тих військових, яких вважають повʼязаними з Марком Міллі, колишнім головою Обʼєднаного комітету начальників штабів.

Генерал Марк Міллі був головою Обʼєднаного комітету начальників штабів до жовтня 2023 року / Фото: Associated Press

Журналіст Боб Вудворд у своїй книзі "Війна" цитував Міллі, який називав Трампа "фашистом до мозку кісток". Тому союзники Трампа націлилися на пов'язаних з Міллі людей за передбачувану нелояльність.

"Кожна людина, яку підвищив і призначив Міллі, піде. Існує дуже детальний список усіх, хто був повʼязаний з Міллі. І всі вони підуть", – кажуть джерела видання.

До Обʼєднаного комітету начальників штабів входять найвищі офіцери Збройних сил США, а також керівники армії, флоту, морської піхоти, повітряних сил, національної гвардії та космічних сил.

Розкриття планів звільнення вищого керівництва Збройних сил США відбулося наступного дня після того, як Трамп обрав своїм міністром оборони Піта Хегсета, коментатора Fox News і ветерана, який заявив про готовність провести чистку в Пентагоні.

У своїй книзі "Війна проти воїнів" Хегсет наголошував на необхідності "радикальної перебудови" Пентагону.

Майбутній глава Пентагону Піт Хегсет / Фото з його сторінки у Facebook

Зокрема, Хегсет націлився на наступника Міллі, генерала ВПС Кью Брауна. Він припускав, що призначення генерала ВПС Чарльза К’ю Брауна на посаду, можливо, було пов’язане з питаннями раси, а не компетентністю.

Чарльз Браун, наступник Міллі / Фото: Associated Press

Раніше повідомлялося, що один з кандидатів Трампа на посаду очільника Пентагону відмовився від призначення.

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