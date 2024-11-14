Reuters: Трамп готовит массовые чистки в Пентагоне

В первую очередь, речь идет о тех военных, которых считают связанными с Марком Милли, который раньше называет Трампа "фашистом".

Команда избранного президента США Дональда Трампа планирует кадровые изменения в Пентагоне.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

Непонятно, поддержит ли этот план сам Трамп, хотя в прошлом он активно выступал против критиковавших его лидеров Пентагона. Во время кампании Трамп также говорил об увольнении тех, кто ответственен за вывод войск из Афганистана в 2021 году.

По словам двух источников, члены переходной команды Трампа составляют список военных офицеров, которых нужно уволить. В первую очередь, речь идет о тех военных, которых считают связанными с Марком Милли, бывшем главой Объединенного комитета начальников штабов.

Генерал Марк Милли был главой Объединенного комитета начальников штабов до октября 2023 года / Фото: Associated Press

Журналист Боб Вудворд в своей книге "Война" цитировал Милли, называвшего Трампа "фашистом к мозгу костей". Поэтому союзники Трампа нацелились на связанных с Милли людей за предполагаемую нелояльность.

"Каждый человек, который повысил и назначил Милли, уйдет. Существует очень подробный список всех, кто был связан с Милли. И все они уйдут", – говорят источники.

В Объединенный комитет начальников штабов входят высшие офицеры Вооруженных сил США, а также руководители армии, флота, морской пехоты, воздушных сил, национальной гвардии и космических сил.

Раскрытие планов увольнения высшего руководства Вооруженных сил США состоялось на следующий день после того, как Трамп избрал своим министром обороны Пита Хегсета, комментатора Fox News и ветерана, заявившего о готовности провести чистку в Пентагоне.

В своей книге "Война против воинов" Хегсет отмечал необходимость "радикальной перестройки" Пентагона.

Будущий глава Пентагона Пит Хегсет/Фото с его страницы в Facebook

В частности, Хегсет нацелился на преемника Милли, генерала ВВС Кью Брауна. Он предполагал, что назначение генерала ВВС Чарльза Кью Брауна на должность, возможно, было связано с вопросами расы, а не компетентностью.

Чарльз Браун, преемник Милли / Фото: Associated Press

Ранее сообщалось, что один из кандидатов Трампа на должность главы Пентагона отказался от назначения.

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