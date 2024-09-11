Когда лучше пить витамины: утром или вечером

Соблюдение рекомендаций по приему витаминов может обеспечить их максимальную эффективность для поддержания вашего здоровья.

На странице CLS Health врачи часто дают полезные советы и делятся своими мыслями о здоровье человека. На этот раз они рассказали, когда лучше принимать витамины, чтобы они работали на благо нашего организма.

Мультивитамины – утром

Мультивитамины рекомендуется принимать утром, поскольку они содержат разнообразные витамины и минералы, которые могут помочь вам начать день полными энергии.

Магний – вечером

Магний оказывает расслабляющее действие на мышцы и нервную систему. Поэтому лучше принимать его вечером. Он может помочь улучшить сон и снизить стресс.

Железо — утром

Железо лучше усваивается, если принимать его с утра натощак, так как это позволяет избежать взаимодействия с другими добавками или пищей, которые могут снижать его эффективность. Лучше также потреблять железо с витамином C, который улучшает его всасывание.

Витамин В12 — утром

Витамин В12 важен для производства энергии и здоровья нервной системы. Его лучше принимать утром, поскольку он может стимулировать уровень энергии, что помогает поддерживать активность в течение дня.

Кальций – вечером

Кальций лучше усваивается в ночное время, когда организм восстанавливается и регенерирует. Прием кальция вечером может помочь поддерживать здоровье костей и способствовать расслаблению, что может улучшить качество сна.

Пробиотики – утром

Пробиотики помогают поддерживать здоровую микрофлору кишечника. Их рекомендуется принимать утром, поскольку это позволяет снизить вероятность их уничтожения желудочной кислотой, а также обеспечить максимальное влияние на пищеварительную систему в течение дня.

Витамин Е – вечером

Витамин Е – антиоксидант, помогающий защищать клетки от повреждений. Прием его вечером может быть полезным, поскольку он активно работает над восстановлением клеток во время сна.

Витамины для беременных.

Витамины для беременных обычно включают фолиевую кислоту, железо и другие важные элементы и их лучше принимать утром. Это обеспечивает оптимальное усвоение питательных веществ и помогает поддерживать уровень энергии в течение дня.

Обратите внимание, что это общая информация. Индивидуальные потребности в витаминах и добавках могут отличаться, поэтому важно проконсультироваться с лечащим врачом перед приемом нового препарата.

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