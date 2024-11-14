Россия снова атаковала Украину дронами: как отработала ПВО

ПВО сбивала вражеские беспилотники в Сумской, Харьковской, Полтавской и Киевской областях.
Российские войска в очередной раз атаковали Украину беспилотниками в ночь на 14 ноября. Всего враг запустил 59 дронов.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Так, вечером и ночью российские захватчики атаковали Украину 59 ударными беспилотниками типа Shahed и дронами неустановленного типа. Враг запустил их из района Курска.
По состоянию на 08:30 подтверждены сбития 21 беспилотника в Сумской, Харьковской, Полтавской и Киевской областях.
Еще 38 вражеских дронов были локационно потеряны.
Напомним, россияне атаковали Полтавщину беспилотниками. Были удары по промышленному объекту Миргородского района.
Читайте также:
- Аналитик Defense Express объяснил цель последней ракетной атаки оккупантов
- В Сумской области прозвучало 175 взрывов
- В Харькове ночью раздались взрывы — Терехов
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.