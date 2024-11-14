Россия снова атаковала Украину дронами: как отработала ПВО

ПВО сбивала вражеские беспилотники в Сумской, Харьковской, Полтавской и Киевской областях.

Российские войска в очередной раз атаковали Украину беспилотниками в ночь на 14 ноября. Всего враг запустил 59 дронов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Так, вечером и ночью российские захватчики атаковали Украину 59 ударными беспилотниками типа Shahed и дронами неустановленного типа. Враг запустил их из района Курска.

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По состоянию на 08:30 подтверждены сбития 21 беспилотника в Сумской, Харьковской, Полтавской и Киевской областях.

Еще 38 вражеских дронов были локационно потеряны.

Напомним, россияне атаковали Полтавщину беспилотниками. Были удары по промышленному объекту Миргородского района.

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