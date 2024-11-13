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Враг атаковал Полтавщину БПЛА: что известно о последствиях

Враг атаковал Полтавщину БПЛА: что известно о последствиях

Россияне атаковали Полтавскую область беспилотниками / Фото: ТСН.ua

По предварительной информации, пострадавших нет.

Россияне атаковали Полтавскую область беспилотниками, ударившими по промышленному объекту в Миргородском районе.

Об этом говорится в сообщении главы Полтавской ОВФилипа Пронина.

По предварительной информации, без пострадавших.

Ранее стало известно, что в Беларусь залетели 12 "Шахедов". Отмечается, что это было уже в четвертый раз, когда БПЛА РФ залетали в Беларусь. Однако 13 ноября белорусские ВВС впервые за эти дни подняли в небо авиацию – утром с Барановичей взлетал истребитель.

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