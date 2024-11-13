"Территории в обмен на мир": европейские союзники Украины начали говорить о прекращении войны — WP

Среди европейских союзников наблюдается тихий, но растущий сдвиг в сторону мнения, что война с Россией завершится путем переговоров между Киевом и Москвой об уступках украинской территории.

Европейские союзники все активнее готовятся к переговорам по войне России в Украине, которые могут сосредоточиться на территориальных уступках в обмен на гарантии безопасности для Киева.

Об этом пишет The Washington Post.

Такая тема приобрела большую актуальность после победы на выборах в США Дональда Трампа, который заявил, что скоро прекратит войну. Он также дал понять, что может поддержать соглашение, которое сохранит часть захваченной территории в России.

"В Европе дискуссии за закрытыми дверями также подпитываются мрачной ситуацией на поле боя. Украинские силы держат оборону и опасаются сокращения финансирования США", — пишет WP.

Интервью с 10 действующими и бывшими европейскими дипломатами и дипломатами НАТО свидетельствуют о том, что, несмотря на то, что декларации о постоянной поддержке сохраняются, некоторые союзники Украины все больше стремятся заложить основы для переговоров между Украиной и Россией, даже если параметры соглашения остаются непонятными, говорится в материале.

Что думают в НАТО

Европейские чиновники и представители НАТО признают, что разговоры о территориальных уступках уже не вызывают столько вопросов, как раньше, и дипломаты формулируют их не как "территории в обмен на мир", а скорее как территории в обмен на безопасность Украины.

"Я думаю, все более или менее пришли к такому выводу, но трудно сказать об этом публично, потому что это будет означать, что мы собираемся вознаградить агрессию", — сказал экспосол Франции в Вашингтоне Жерар Аро.

Также говорится, что "переговоры могут начаться раньше", чем ожидалось, и что они "приведут к некоторым уступкам с обеих сторон".

Об этом, в частности, заявил экспомощник генсекретаря НАТО и научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Камиль Гранд.

"Есть большой вопрос о том, как команда Трампа захочет играть в эту игру", — сказал он.

Европейцы опасаются, что администрация Трампа может загнать Украину в угол и вынудить ее пойти на невыгодное соглашение, прекратив помощь.

Отмечается, что сейчас война остается недостижимой, в частности потому, что РФ не уступила свои требования, а еще политика администрации Трампа в отношении Украины не была полностью сформулирована, поэтому нет консенсуса относительно гарантий безопасности, которые могли бы быть приемлемыми для Украины.

Напомним, ранее западные СМИ писали, что в Украине был разработан план создания ядерного оружия на случай прекращения поддержки США. Там отмечали, что Украина могла бы быстро создать базовое ядерное устройство из плутония, подобно бомбе.

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