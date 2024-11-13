Спикер российского президента заявил об отсутствии запросов на переговоры.
Команда новоизбранного президента США Дональда Трампа пока не обращалась с запросами по поводу разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Об этом сообщил пресс-секретарь хозяина Кремля Дмитрий Песков пропагандистам агентства ТАСС.
"Запросов на разговор с Путиным от команды Трампа пока не поступало", — сказал он.
Ранее издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщало, что Дональд Трамп впервые после победы на выборах уже провел разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.
По информации источников издания, во время телефонного разговора, который Трамп вел из своей резиденции во Флориде, он посоветовал российскому диктатору не обострять войну в Украине и напомнил ему о значительном военном присутствии Вашингтона в Европе.
Факт такого разговора официально никто не подтвердил.
Напомним, в Кремле считают, что диалог с США начнется после вступления в должность Дональда Трампа 20 января. До этой даты россияне планируют вытеснить украинские войска с территории РФ, что якобы подтверждается активностью в Курской области.
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