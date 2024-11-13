Когда состоится разговор Трампа с Путиным: что говорят в Кремле

Команда новоизбранного президента США Дональда Трампа пока не обращалась с запросами по поводу разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Об этом сообщил пресс-секретарь хозяина Кремля Дмитрий Песков пропагандистам агентства ТАСС.

"Запросов на разговор с Путиным от команды Трампа пока не поступало", — сказал он.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщало, что Дональд Трамп впервые после победы на выборах уже провел разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

По информации источников издания, во время телефонного разговора, который Трамп вел из своей резиденции во Флориде, он посоветовал российскому диктатору не обострять войну в Украине и напомнил ему о значительном военном присутствии Вашингтона в Европе.

Факт такого разговора официально никто не подтвердил.

Напомним, в Кремле считают, что диалог с США начнется после вступления в должность Дональда Трампа 20 января. До этой даты россияне планируют вытеснить украинские войска с территории РФ, что якобы подтверждается активностью в Курской области.

Скандальная беседа Путина с Трампом: в Кремле опровергли звонок

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