В Кремле считают, что диалог с США начнется после вступления в должность Дональда Трампа 20 января.

Военно-политическое руководство государства-агрессора выражает готовность к мирным переговорам с Украиной, предусматривающим замораживание боевых действий, после того, как ВСУ покинут Курскую область России.

Об этом пишет российское издание "Верстка" со ссылкой на собственные источники в Кремле.

"Никаких переговоров не будет, пока ВСУ стоят в Курской области. Стоит задача выбить их до конца года”, — цитирует издание источник, близкий к администрации президента РФ.

В Кремле считают, что диалог с США начнется после вступления в должность Дональда Трампа 20 января. К этой дате россияне планируют вытеснить украинские войска с территории РФ, что якобы подтверждается активностью на этом участке фронта.

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По словам источника, знакомого с подготовкой переговорного процесса, российская сторона на прямой диалог с Украиной не выходит. После того, как украинские войска покинут территорию Курской области, Путин сам предложит остановить конфликт, утверждает собеседник издания.

О готовности Кремля к переговорам свидетельствуют неоднократные заявления Путина — за последние две недели он говорил об этом минимум 4 раза.

В последний раз президент государства-агрессора сделал такое заявление 7 ноября, выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай". Тогда Путин поздравил Трампа с победой на выборах президента США, назвав его обещания завершить войну в Украине "достойными внимания".

Напомним, президент государства-агрессора Владимир Путин в очередной раз заявил, что Россия готова к мирным переговорам по Украине, назвал условие для "добрососедства" и заговорил о "новых границах".

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