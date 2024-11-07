Путин заявил о "новых границах" Украины и назвал условие для "добрососедства"

Президент государства-агрессора Владимир Путин в очередной раз заявил, что Россия готова к мирным переговорам по Украине, назвал условие для "добрососедства" и заговорил о "новых границах".

Эти заявления прозвучали от хозяина Кремля во время его выступления на заседании дискуссионного клуба Валдай.

По словам кремлевского диктатора, Россия готова к мирным переговорам, но не на базе "хотелок" Киева, а на базе "Стамбула" и "реалий сегодняшнего дня". Таким образом, Путин в очередной раз предложил украинцам согласиться на капитуляцию.

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Российский президент при этом утверждал, что Украине нужно не перемирие "на полчаса или полгода", а условия для долгосрочного урегулирования.

Также он назвал условием для "добрососедства" из РФ нейтральный статус Украины.

"Если нейтралитета не будет, то трудно представить какие-то добрососедские отношения между РФ и Украиной", - заявил Путин.

По словам хозяина Кремля, Россия уважала границы Украины как нейтрального государства.

При этом Путин нагло утверждал, что стремится, чтобы Украина "стала независимым, суверенным государством" и называл русский и украинский народ "братскими", несмотря на "сегодняшние трагические события".

Напомним, в этом же выступлении президент государства-агрессора Владимир Путин цинично заявил о "миролюбивом" характере российской власти, которая "никогда не выступала и не является инициатором применения силы". В то же время он пригрозил остановить "тех, кто рвется к мировому господству".

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