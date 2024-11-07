Путін заявив про “нові кордони” України та назвав умову для “добросусідства”

За словами господаря Кремля, Росія поважала кордони України як нейтральної держави.

Президент держави-агресорки Володимир Путін вкотре заявив, що Росія готова до мирних переговорів щодо України, назвав умову для “добросусідства” і заговорив про “нові кордони”.

Ці заяви пролунали від господаря Кремля під час його виступу на засіданні дискусійного клубу “Валдай”.

За словами кремлівського диктатора, Росія готова до мирних переговорів, але не на базі "забаганок" Києва, а на базі "Стамбула" та “реалій сьогоднішнього дня”. Таким чином Путін вкотре запропонував українцям погодитися на капітуляцію.

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Російський президент при цьому стверджував, що Україні потрібне не перемир'я "на півгодини чи півроку", а умови для довгострокового врегулювання.

Також він назвав умовою для “добросусідства” з РФ нейтральний статус України.

"Якщо нейтралітету не буде, то важко буде уявити якісь добросусідські відносини між РФ та Україною", - заявив Путін.

За словами господаря Кремля, Росія поважала кордони України саме як нейтральної держави.

При цьому Путін нахабно стверджував, що прагне, щоб Україна “стала незалежною, суверенною державою” і називав російський та український народ “братськими”, попри “сьогоднішні трагічні події”.

Нагадаємо, у цьому ж виступі президент держави-агресорки Володимир Путін цинічно заявив про “миролюбний” характер російської влади, яка “ніколи не виступала і не є ініціатором застосування сили”. Водночас він пригрозив зупинити “тих, хто рветься до світового панування".

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