Чи відбудуться переговори з Путіним після виборів у США — CNN

Масштаби війни занадто великі для простих переговорів між Москвою та Києвом.

Росія не буде готовою сісти за стіл мирних переговорів, незалежно від того, хто опиниться в Білому домі після президентських виборів у США.

Таку думку висловили аналітики в коментарях CNN.

Експерт із зовнішньої політики Томас Грем вважає, що з будь-яким потенційним президентом США Путін намагатиметься використати те, що він вважає політичною дисфункцією в Сполучених Штатах, а також “тріщинами в єдності Заходу”.

Ці тріщини можуть виникнути у формі скорочення допомоги США адміністрацією Трампа та зменшення ролі в НАТО або розколу в Конгресі США. Фінансовий тиск на європейських союзників також відіграє свою роль, а також розбіжності в НАТО з проросійськими лідерами в таких державах-членах як Угорщина та Словаччина.

“За відсутності єдності Заходу, відсутності чіткої демонстрації того, що Захід і Україна мають спільне бачення того, чого вони намагаються досягти… Путін не має причин переглядати те, що він робить в Україні на даний момент”, — додав Грем.

Масштаби війни також занадто великі для простих переговорів між Москвою та Києвом, вважають експерти. Вони стверджують, що це набагато ширший конфлікт між Росією та Заходом.

Науковий співробітник програми Росії та Євразії лондонського аналітичного центру Chatham House Джон Лоу наголосив, що для Путіна “Україна — це лише засіб досягнення мети, а мета — подальше обмеження впливу США в міжнародних справах”.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що готовність Росії до перегорів щодо припинення війни в Україні залежатиме, зокрема від виборів в Сполучених Штатах.

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