Відомий військовий назвав, чого захоче Росія на переговорах

У Кремлі вимагатимуть від України віддати Запоріжжя та Херсон.

Розмови про можливі перемовини з Росією не стихають. Про це говорять як лідери різних країн світу, так і експерти. Свою думку з цього приводу висловив відомий військовий з позивним “Осман”. Він назвав умови, за яких можна починати перемовини з Росією.

Що про переговори з державою-агресоркою думають самі військові, розповіла Вікторія Гнатюк в ексклюзивному огляді на YouTube-каналі TSN.ua.

Заява військового

Військовослужбовець на позивний "Осман", доброволець 24 Окремої штурмової бригади "Айдар" Станіслав Бунятов на своїй сторінці в Інстаграм назвав умови, за яких можна починати перемовини з Росією.

Військовий зазначив: якщо Україна не зможе продовжувати давати збройну відсіч Росії, то починати перемовини про припинення вогню можна лише на тих лініях, де зараз проходить фронт. І в жодному разі не погоджуватися на позаблоковий статус України, на якому наполягають росіяни.

Що насправді забере Росія

Військовий зазначив, що перемир’я на умовах Росії означає, що Україна має віддати росіянам Запоріжжя та Херсон, який РФ вдруге вже не зможе окупувати, але дуже цього прагне. Також передбачається нейтральний позаблоковий статус України, та так звані “демілітаризація та денацифікація”.

Росія повернеться?

За його словами, росіяни, зокрема заступник голови Ради Безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв, відкрито говорять про те, що прагнуть зараз підписати документ про перемир’я, щоб через деякий час, коли Україна втратить пильність, знов почати бойові дії та захопити більші території.

І це ще кращий варіант, бо в гіршому - українцям життя не дадуть.

Якими мають бути умови України

Крім цього, військовий акцентував, що якщо вже й говорити про перемовини, то потрібно тверезо оцінювати ситуацію та вимагати, щоб припинення вогню було мінімум на поточній лінії фронту.

На його думку, в Україні має залишитися армія чисельністю не менш як 1 млн людей. Також необхідно стати членом оборонного альянсу, щоб унеможливити початок наступної повномасштабної війни. Він додав: якби Європа хотіла закінчення війни - вона б вже закінчилася.

Війна чи мир?

Водночас військовий зазначив, що особисто він виступає за те, щоб продовжувати бойові дії з РФ, бо у випадку якщо війна повториться, є ризик, що українців просто почнуть масово вивозити до концтаборів.

Заява Жоріна

Нещодавно й заступник командира третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін також озвучив свою думку щодо переговорів з РФ. Під час інтерв’ю для “Фокуса” військовий заявив, що умов для перемовин із Росією не бачить.

Крім того, Жорін відзначив, що поки Захід думає: “а взяти Україну до НАТО чи ні” ерефія вже сформувала повноцінну світову корпорацію зла, куди входять такі країни, як Росія, Китай, КНДР. Вони рішучі й реально підтримують один одного.

Заява Зеленського про перемовини

На початку тижня Зеленський зробив кілька неочікуваних заяв під час спілкування з журналістами The Times of India.

Він заявив, що власне самі перемовини з Росією можуть відбутися в Індії, ба більше, український президент на додачу заявив, хто може вплинути на закінчення війни.

Крім того, Зеленський заявив, що блокування російської економіки, блокування дешевих енергоресурсів, блокування оборонно-промислового комплексу Росії "призведе до зниження спроможності Москви воювати, дасть коротший термін їх війні проти нас”.

Що кажуть в США про кінець війни

За кілька днів до цього міністр оборони США Ллойд Остін висловив думку, що війна Росїї проти України закінчиться шляхом переговорів.

Однак, він зазначив, що Штати надалі підтримуватимуть Україну, яка "сама визначить", коли потрібно сідати за стіл перемовин. Про це повідомили у Пентагоні за підсумками зустрічі Остіна з Папою Римським Франциском у Ватикані.

Що кажуть в Україні про ядерну зброю

Наміри створити ядерну зброю в українському МЗС офіційно спростовували, як і в Офісі президента, після статей про це західних медіа.

Зокрема радник президента Дмитро Литвин в коментарі “24 каналу” заявив, що вже давно можна переплутати, де слова військового оглядача Bild Юліана Репке, а де заяви російських пропагандистів. Адже і ті, і ті "вкидають в інформаційний простір однакові дурниці".

Пізніше на публікацію Bild також відреагував керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він наголосив, що "будь-які фантазії західних журналістів про українську ядерну зброю є вигадками".

Згодом президент України Володимир Зеленський запевнив, що Україна ніколи не говорила, що хоче створити ядерну зброю. Він пояснив, що казав про Будапештський меморандум, коли Україна відмовилася від ядерної зброї, але й не отримала натомість обіцяних гарантій безпеки.

Генсек НАТО про Україну

Генсек НАТО коротко прокоментував це, повторивши: "Україна буде в НАТО. А до цього ми зробимо все, щоб Україна мала все, що потрібно".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "МИ ВОЮЄМО З ПІД**АСАМИ!" Відомий військовий назвав, чого захоче Росія на переговорах!"

Нагадаємо, раніше в Кремлі цинічно описали так звану "мирну ініціативу", яку запропонував президент РФ Володимир Путін.

Світ без ядерної зброї. США готові до переговорів з Росією, Китаєм та Північною Кореєю

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