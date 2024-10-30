В Кремлі цинічно описали "мирну ініціативу" Путіна щодо України

В Кремлі цинічно описали ідею "фюрера" - чи так звану "мирну ініціативу" по Україні, яку запропонував диктатор РФ Володимир Путін.

Про це повідомив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

За його словами, "мирна ініціатива" Путіна передбачає залишення Україною всіх російських територій". Зауважимо, що Пєсков нахабно називає "російськими територіями" увесь Донбас та так звану "Новоросію" - самопроголошені "ЛНР" і "ДНР".

"Українці мають залишити російські території, тобто нові регіони (...) Це був набір умов, які озвучив президент Путін. Це була його мирна ініціатива", - цинічно висловився Пєсков.

Нагадаємо, в адміністрації диктатора РФ Володимира Путіна прокоментували інформацію про переговори з Україною щодо ударів по енергетиці. У Москві усе заперечують.

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