Путін прагне не переговорів, а знищення України - ISW

Припинення вогню шляхом переговорів за нинішніх обставин піде тільки на користь Росії.

Російський диктатор Путін не зацікавлений у переговорах про припинення війни, оскільки прагне повністю знищити Україну як державу.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Путін продовжує давати зрозуміти, що він не зацікавлений у припиненні вогню шляхом переговорів і прагне досягти своєї мети – знищити українську державність", - йдеться у повідомленні.

Таким чином вони прокоментували повідомлення про те, що президент Сербії Олександр Вучичи під час розмови з Путіним підняв тему припинення вогню в Україні, на що Путін відповів, що Росія виконає всі цілі своєї "спеціальної військової операції" в Україні.

Крім того, в ISW нагадали, що російський диктатор під час пресконференції з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном 5 липня відкрито відкинув будь-яке припинення вогню шляхом переговорів.

"Припинення вогню шляхом переговорів на нинішніх лініях і за нинішніх обставин піде тільки на користь Росії і дасть Кремлю час для подальшої радикалізації і мілітаризації російського суспільства проти України, а російським військовим – час на відпочинок і відновлення, ймовірно, перед здійсненням майбутнього наступу на Україну", - заявили в ISW.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Вучич розповів, на чому наполягав Путін під час їхньої розмови.

Крім того, ми раніше інформували, що в ОП відповіли, чи справді існують "переговори" з Росією щодо ударів по енергетиці.

Читайте також: