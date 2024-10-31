На що Україна ніколи не погодиться: Зеленський дав чітку відповідь

За словами Зеленського, новий президент США може або посилити підтримку України, або її послабити.

Кандидат в президенти США Дональд Трамп неодноразово говорив про намір завершити війну Росії проти України. Але змусити Україну до поступок у нього не вийде.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю південнокорейському телеканалу KBS.

За словами Зеленського, новий президент США може або посилити підтримку України, або її послабити.

Український президент зазначив, що послаблення підтримки дозволить Росії окупувати більше української території та не дасть Україні можливості перемогти у війні.

"Тому ми говоримо не про компроміси та території, ми говоримо про те, що можуть бути певні дипломатичні шляхи, але вони залежать від політики США, якщо вона не послабиться, та бажання США реально закінчити війну швидко", - додав президент.

Очільник держави нагадав, що "Трамп декларував, що він людина справи й хоче закінчити війну швидко, і знайти якусь модель".

"Але, якщо Трамп у разі перемоги захоче змусити Україну віддати все, щоб домовитися з Росією, то я не думаю, що на сьогодні це можливо", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, президент України заявив, що не проти швидких кроків, які пропонує кандидат у президенти США Дональд Трамп для закінчення війни. Але, як наголосив Володимир Зеленський, Росія повинна заплатити за агресію.

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