Сто годин до вирішення долі війни в Україні: експерт назвав вірогідні сценарії

Через 5 днів, у вівторок, 5 листопада відбудеться визначальна подія, яка здатна кардинально вирішити долю війни Росії проти України. Що саме та коли саме може змінитись для України після виборів президента США — про це свою думку в коментарі для ТСН.ua висловив політолог Володимир Фесенко.

"Офіційних рішень чекати варто тіільки після того, як переможець виборів стане президентом США. А це вже після 20 січня. Після інавгурації, не раніше", — каже Володимир Фесенко.

Якщо переможе республіканець Дональд Трамп

"Якщо переможе Трамп (він робив заяву про те, що зможе завершити війну за 24 години шляхом вимог до Путіна та Зеленського — Ред.), то він обіцяє і скоріш за все спробує це зробити — може розпочати переговори про завершення війни між Росією та Україною, не очікуючи вступу на посаду. Інша річ — ці переговори можуть бути тільки неофіційними, неформальними. Я не очікую швидкого результату, але сам процес може розпочатися вже в листопаді або на початку грудня. Це вагомо", — каже політолог.

Та продовжує: "Що він може зробити, якщо стане президентом? Приблизно очевидно, що він зможе зробити пропозицію фактично заморозити цю війну по лінії фронту. Дуже вірогідно, що буде вимога до нас відмовитись від вступу до НАТО, але не буде йтись про те, щоб ми визнали окуповані території російськими. Навіть Джей Ді Венс (може стати віце-президентом, якщо переможе Трамп — Ред.) це розуміє".

Якщо переможе демократка Камала Гарріс

"Якщо перемогу одержить Камала Гарріс, то я не думаю, що відбудуться принципові зміни. Тим більше — в перехідний період. Тут головне насправді по Камалі Гарріс, і по Трампу, це буде очевидно вже в грудні-січні, кого будуть призначати на ключові посади. Йдеться про державного секретаря, помічника з питань національної безпеки, міністра оборони, директора ЦРУ. Хто буде цими людьми, які будуть визначати політику нацбезпеки в США і, відповідно, впливати на політику щодо України", — припускає Володимир Фесенко.

За словами політолога, наприклад, для Трампа це важливо, тому що в республіканській партії є дуже різні табори.

"Є прихильники України та противники підтримки України. Тому саме кадрове питання є ключовим", — каже експерт.

Однозначно вирішальна подія

Чи стануть вибори в США будуть не лише внутрішнім процес, але й дійсно ключовою подією, яка визначить долю України — на це питання Фесенко відповідає так: "Безумовно буде. З усіх міжнародних подій цього року, з усіх подій кінця цього року — це визначальне. Зокрема тому, що це буде впливати на рівень та формат підтримки України з боку США. З точки зору навіть стосунків президента США та Конгреса США. З такою проблемою ми вже стикались рік тому. З точки зору того, як та коли почнуться переговори. Тому вибори в США мають визначальне значення".

До виборів у США все прискорюється! Сценарії для України

Раніше повідомлялось про те, що якщо найближчими місяцями не буде рішень, ситуація сягне точки неповернення.

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